وأوضح كاتس، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للمسؤولين المحليين في تل أبيب، أن "السلطات الإسرائيلية لن تسمح بعودة نحو 200 ألف مواطن لبناني إلى المنازل التي أخلوها في تلك المناطق".

وعزا وزير الدفاع هذا القرار إلى مخاوف أمنية، قائلا إن التجارب السابقة في المناطق الأمنية التي شهدت وجودا مدنيا أسفرت عن تعرض الجنود الإسرائيليين لهجمات بعبوات ناسفة.

وتبحث إسرائيل ولبنان مشروعا تجريبيا لتسليم بعض أراضي الجنوب التي احتلها الجيش الإسرائيلي للجيش اللبناني، حسبما أفاد مسؤولون إسرائيليون.

وتجري مناقشة المشروع "التجريبي" المقترح خلال أحدث جولة من المحادثات بين المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين، التي انطلقت في واشنطن، الثلاثاء.

من حانب آخر هدد قال كاتس جماعة الحوثي قائلا: "الحساب مفتوح مع الحوثيين، وسيدفعون الثمن. إذا وقع زعيمهم في مرمى نظرنا، فسنقضي عليه".