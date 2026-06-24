وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي من إسلام آباد: "ستستأنف المباحثات الأسبوع المقبل".

ولم يحدد المسؤول الباكستاني مكان عقد الجولة المقبلة، كما لم يحسم تاريخ انعقادها، فرجح أن يكون الثلاثاء من دون أن يستبعد الإثنين أو الأربعاء كذلك.

وأجرى الطرفان محادثات طويلة الأحد في سويسرا قادتها بداية وفود سياسية، واستكملتها فرق تقنية.

ونصت مذكرة التفاهم الموقعة الأربعاء الماضي، على مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد.

والثلاثاء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إيران وافقت على ضمان مستوى عال من التفتيش النووي وكذلك إبقاء مضيق هرمز مفتوحا.

وكتب ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشال: "على الرغم من احتجاجاتهم وتصريحاتهم الكاذبة، بالإضافة إلى حملة التضليل الإعلامي التي تبذل قصارى جهدها لتهميش انتصار الولايات المتحدة، فقد وافقت إيران بشكل كامل ونهائي على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة (إلى ما لا نهاية!). هذا سيضمن (الشفافية النووية)"، وفق تعبيره.

والأربعاء أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسى، أن مفتشيه سيزورون مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وهو بند أساسي في الاتفاق المؤقت.