قال مسؤول أميركي لسكاي نيوز عربية، الثلاثاء، إن الهدف المشترك من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية يتمثل في إنهاء دوامة العنف نهائيا بين لبنان وإسرائيل.
وأضاف المسؤول لسكاي نيوز عربية بخصوص اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية: "المفاوصات بدأت بجلسة مشتركة (عسكرية وسياسية)، تلاها جلسة عسكرية، ثم جولة ختامية سياسية؛ وستظل قوائم المشاركين في المسارين السياسي والعسكري كما كانت في المرة السابقة".
وتابع: "يتمثل هدفنا المشترك في إنهاء دوامة العنف نهائياً، ونحن نعمل على تمكين إسرائيل ولبنان من التفاوض بصفتهما دولتين ذات سيادة، وإيجاد سبل لتحقيق السلام والأمن".
وأشار إلى أنه: "ستتواصل المحادثات للدفع نحو إبرام اتفاق شامل للسلام والأمن بين البلدين، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل قريباً".