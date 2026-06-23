وأضاف المسؤول لسكاي نيوز عربية بخصوص اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية: "المفاوصات بدأت بجلسة مشتركة (عسكرية وسياسية)، تلاها جلسة عسكرية، ثم جولة ختامية سياسية؛ وستظل قوائم المشاركين في المسارين السياسي والعسكري كما كانت في المرة السابقة".

وتابع: "يتمثل هدفنا المشترك في إنهاء دوامة العنف نهائياً، ونحن نعمل على تمكين إسرائيل ولبنان من التفاوض بصفتهما دولتين ذات سيادة، وإيجاد سبل لتحقيق السلام والأمن".

وأشار إلى أنه: "ستتواصل المحادثات للدفع نحو إبرام اتفاق شامل للسلام والأمن بين البلدين، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل قريباً".