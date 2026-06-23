وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات والقضايا ذات الصلة بالشأن العسكري والأمني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز مجالات التعاون المشترك وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.