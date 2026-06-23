وشمل التقييم، الذي أجري بالتنسيق مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، مناطق جنوب نهر الليطاني، بما في ذلك بنت جبيل ومرجعيون والنبطية وصور وصيدا.

ووفقا للتقرير، تم تدمير 11095 مبنى، مما أثر على ما يقرب من 18 ألف وحدة سكنية.

وتعرض 2242 مبنى آخر لأضرار جزئية، في حين تعرض أكثر من 9300 مبنى لأضرار طفيفة.

ويبلغ الحجم المقدر للحطام الناتج عن الدمار نحو 3.1 مليون متر مكعب.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنه تم التحقق من صحة النتائج من خلال عملية مراجعة بصرية لكل مبنى على حدة، وحققت العملية معدل دقة يقدر بنحو 85 بالمئة.

وشملت الأرقام الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية وغيرها من المباني، لكنها لم تشمل الهياكل تحت الأرض أو البنية التحتية الحيوية، مثل الطرق والجسور وشبكات الكهرباء ومرافق المياه وأنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي وحتى أمس الإثنين عن 4175 قتيلا و12164 جريحا، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية.

يذكر أن إسرائيل شنّت حربا على لبنان منذ 2 مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل، واحتلت القوات الإسرائيلية عدداً من البلدات في جنوب لبنان.

واستمرت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب وشرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي، ثم تمديده في 23 من الشهر نفسه لمدة ثلاثة أسابيع، وتمديده مجددا في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوما.