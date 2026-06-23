واطّلع على أبرز مرافق وتجهيزات المحطة، وأنظمة إدارة المعلومات وإجراءات الجاهزية التشغيلية، واستمع إلى شرح مفصل حول البنية التحتية المتطورة للمحطة والخطط المستقبلية لتطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، وآليات ضمان سهولة حركة الركاب في أوقات الذروة، وغيرها من الحلول الذكية والخدمات التي يقدمها مركز خدمة العملاء لتحقيق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية وأرقى مواصفات الجودة.

وأكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن مشروع قطار الركاب يجسد رؤية دولة الإمارات في بناء شبكة وطنية متكاملة للنقل تعزز الترابط بين إمارات الدولة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام عبر تسهيل حركة الأفراد والبضائع، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والسياحة والتنمية العمرانية.

وأضاف أن المشروع يمثل استثماراً إستراتيجياً يترجم مستهدفات "مشاريع الخمسين" من خلال تطوير بنية تحتية عالمية المستوى تدعم مسيرة التنمية الشاملة وترسخ ريادة الإمارات وتنافسيتها على المدى البعيد.

ويمثل إطلاق شبكة قطار الركاب مرحلة جديدة في مسيرة تطوير البنية التحتية الوطنية، تتجاوز مفهوم النقل التقليدي إلى بناء شبكة اتصال حضرية واقتصادية متكاملة تربط المراكز السكانية والاقتصادية والسياحية في مختلف أنحاء الدولة.

وسيبدأ التشغيل التمهيدي لخدمات قطار الركاب بين محطتي أبوظبي والفجيرة اعتباراً من 30 يونيو الجاري حيث تستغرق الرحلة ساعة و45 دقيقة فقط، على أن يتم افتتاح محطة دبي ومحطة الذيد في 30 سبتمبر 2026، بالإضافة إلى محطات منطقة الظفرة اعتباراً من 30 ديسمبر 2026، ليستكمل قطار الركاب مساره بمحطة الشارقة في 30 مارس 2027.

كما تتميز محطات قطار الركاب بخدمات الضيافة من خلال المقاهي والمطاعم ومحلات التجزئة وعلامات تجارية عالمية، بالإضافة إلى خيارات الطعام على متن القطار، لتوفير تجربة تنقل متكاملة تجمع بين الراحة وتلبية تطلعات جميع الركاب من مواطنين ومقيمين وزوار ومستثمرين بأعلى معايير الجودة والتميز في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.