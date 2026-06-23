وأكد فانس وروبيو: "دعم الولايات المتحدة الأميركية لمواقف رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية في توجهاتهما لبسط سلطة الدولة الشرعية وتعزيز سيادتها الوطنية على كامل أراضيها بواسطة جيشها وقواها الأمنية وحدها وتمكينها من الالتزام بتعهداتها في هذا المجال".

وشدد فانس وروبيو على "متابعة الولايات المتحدة الأميركية تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعات سويسرا، ومنها تشكيل خلية من الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الاجراءات المرتبطة بذلك".

ولفتا إلى أنه "تجري حالياً دراسة الترتيبات المتعلقة بعمل الخلية وطريقة تشكيلها".

‏وشكر الرئيس عون لـ"نائب الرئيس الاميركي ووزير الخارجية الاهتمام الذي تبديه الولايات المتحدة الاميركية حيال لبنان بهدف إنهاء الحرب فيه وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية واستقلالية قرارها باعتبارها المسؤولة وحدها عن حفظ السيادة الوطنية وكرامة اللبنانيين وسلامتهم".