وأوضح البلدان في بيان مشترك أن "جميع الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز يجب أن تحترم بشكل كامل سيادتي دولتي المضيق وحقوقهما السيادية".

كما جددت الدولتان "التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممرا مائيا آمنا مفتوحا للملاحة الدولية".

وأكدتا على أهمية مواصلة التعاون لتعزيز السلامة البحرية وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي.

وأشارت الدولتان إلى أنهما ستبحثان مع "الدول المشاطئة في المنطقة ومع أي أطراف أخرى ذات صلة" إدارة المضيق والتكاليف المرتبطة بها.

كما ذكر البيان أن الدولتين "تتفقان على مواصلة الحوار من خلال فريق عمل مشترك بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز".