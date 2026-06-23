ويؤكد مسؤولون لبنانيون أن المحادثات المباشرة مع إسرائيل تمثل السبيل الوحيد لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2 مارس.

ولم تنجح 4 جولات من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية، التي انطلقت منذ أبريل، في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

في المقابل، شهد هذا الأسبوع أطول فترة هدوء منذ اندلاع القتال، عقب توصل إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وبحسب ما نقلت وكالة رويترز مسؤول لبناني ومسؤولين أجنبيين معنيين بالشأن اللبناني، فإن الاتفاق الأميركي الإيراني عزز موقف حزب الله المدعوم من طهران، وسحب البساط من تحت أقدام الدولة اللبنانية، تاركا إياها في أضعف وضع لها حتى الآن، كما أثار تساؤلات بشأن جدوى الجولة الجديدة من المحادثات.

وأعرب المسؤول اللبناني عن شكوكه في أن تفضي المفاوضات، المقرر أن تستمر ثلاثة أيام، إلى أي تقدم ملموس، قائلا: "لا تزال هناك مشكلة أساسية تتعلق بالثقة بيننا وبين الإسرائيليين في هذه المحادثات. لا يمكننا تلبية مطالبهم، وهم يرفضون جميع مطالبنا".

وقال المسؤول إن لبنان سيدفع خلال المحادثات باتجاه الحصول على جدول زمني "معقول" لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب البلاد، وهو أحد أبرز أهداف بيروت في هذه المفاوضات، رغم تأكيد مسؤولين إسرائيليين أن القوات ستبقى في جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى.

وأضاف: "هذه هي الفرصة الوحيدة المتاحة لنا لإحداث زخم في هذه المحادثات، وفي هذا الصراع مع إيران".

من جانبها، ترى إسرائيل أن الهدف من المحادثات المقبلة يتمثل في "نزع سلاح حزب الله والتوصل إلى اتفاق سلام حقيقي" مع لبنان، بحسب ما قاله المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر عشية الجولة الجديدة.

وقال مينسر إن حزب الله يمثل العقبة الوحيدة أمام التوصل إلى اتفاق مع لبنان، مضيفا: "لهذا السبب نعتقد أنه يجب نزع سلاحها وتفكيكها".

وتتعامل الحكومة اللبنانية بحذر مع ملف نزع سلاح حزب الله منذ عام 2025، خشية أن يؤدي أي تحرك مباشر ضد الحزب إلى اندلاع صراع أهلي.

في المقابل، يرفض حزب الله التخلي الكامل عن سلاحه، كما تدعو الحكومة اللبنانية إلى الانسحاب من المحادثات المباشرة مع إسرائيل.