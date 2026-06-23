وذكرت الإدارة الأميركية، في بيان صدر الإثنين، أنها ستواصل العمل مع شركائها الدوليين وأصحاب المصلحة من السودانيين للدفع قدماً نحو التوصل إلى هدنة إنسانية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم مسار يقود إلى انتقال مدني وسلام دائم.

وأضافت أن "السلام والاستقرار وحدهما يمكنان السودان من العودة إلى حكم مدني مستقل، والحفاظ على وحدته، وتحقيق تطلعات شعبه".

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بحشد الدعم السريع قواته حول مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، مبدية مخاوفها بشأن سلامة المدنيين في المدينة وفي إقليم كردفان عموماً، واحتمال تعرضهم لأعمال عنف وانتهاكات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتفاقمة أصلاً.

وطالبت واشنطن قوات الدعم السريع بالكف عن أي إجراءات من شأنها تعريض المدنيين للخطر، أو إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، أو المساهمة في ارتكاب مزيد من الفظائع والمعاناة.

وذكر البيان: "لقد فرضت هذه الحرب ضريبة لا تطاق على الشعب السوداني، حيث تحمل المدنيون العبء الأكبر من العنف وعانوا الأمرّين جراء الدمار الذي خلفه هذا الصراع".

كما دعت الولايات المتحدة أطراف النزاع إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق، والوفاء بمسؤولياتهم تجاه حماية المدنيين، واتخاذ خطوات فورية لمنع وقوع مزيد من الفظائع.

وأضاف البيان: "يتعين على أطراف النزاع الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، وضمان تمكن أولئك الذين ينشدون الأمان من القيام بذلك دون خوف أو عوائق".

وفي إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب ودفع مسار التسوية السياسية، ناقش مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، خلال اتصال هاتفي مع قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، تطورات الأوضاع في السودان، لا سيما الأوضاع الإنسانية وسبل إنهاء النزاع.

وأكدت حكومة تحالف تأسيس، غربي السودان، في بيان صحفي مقتضب، أن حميدتي شدد على حرصه على مواصلة العمل ضمن الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إقرار السلام، "خاصة مبادرة الرباعية الهادفة إلى تذليل العقبات أمام الحلول السلمية، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني".

وتأتي هذه التحركات الدولية في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتدهور الأوضاع الإنسانية، لا سيما في مناطق كردفان، وسط دعوات متزايدة لوقف القتال والانخراط في عملية سياسية شاملة تنهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حرباً دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلفت عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين واللاجئين، وأدخلت البلاد في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً، وسط تحذيرات متزايدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع نطاق المجاعة والنزوح.