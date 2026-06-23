ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن التعليمات صدرت نهاية الأسبوع الماضي، وتشترط الحصول على موافقة رئيس الأركان إيال زامير قبل تنفيذ عمليات أو إجراءات عسكرية معينة.

وبحسب التقارير، تشمل التوجيهات حظر إطلاق النار إلا عند وجود تهديد مباشر، إضافة إلى منع تنفيذ عمليات تفجير للمنازل أو البنى التحتية داخل المنطقة الأمنية دون موافقة مسبقة من قيادة الجيش.

كما تتضمن التعليمات قيوداً على إطلاق الطلقات التحذيرية تجاه المدنيين اللبنانيين العائدين إلى المناطق الجنوبية.

نتنياهو ينفي

في المقابل، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود أي تغيير في قواعد الاشتباك، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية ما زالت تتمتع بحرية كاملة للتحرك ضد أي تهديد يستهدف الجنود أو سكان شمال إسرائيل.

وقال نتنياهو إن توجيهات الحكومة ووزارة الدفاع للجيش لم تتغير، مشدداً على استمرار العمل لإحباط التهديدات على الجبهة الشمالية.

وتأتي هذه الأنباء بعد تصعيد شهدته الجبهة اللبنانية خلال الأيام الماضية، أسفر عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان، أعقبه تبادل للقصف واشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

كما تتزامن مع جهود أميركية ودولية لدعم اتفاق وقف إطلاق النار ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.