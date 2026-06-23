وذكرت الوزارة أن العملية نُفذت بواسطة الوحدات المختصة، التي تمكنت من القبض عليه قبل مغادرته الأراضي السورية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط الموقوف في انتهاكات بحق المدنيين خلال فترة عمله في الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق.

وأضافت أن السجل الأمني للموقوف يتضمن اتهامات تتعلق بقيادة مجموعات نفذت اعتقالات تعسفية، والتسبب بزج مدنيين في مراكز الاحتجاز، إلى جانب إعداد تقارير أمنية كيدية بحق عدد من المواطنين.

كما أشارت الوزارة إلى أن الموقوف متهم بممارسة عمليات ابتزاز مالي واسعة النطاق بحق الأهالي خلال السنوات الماضية.

وأكدت أن الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص للنظر في التهم المنسوبة إليه.