وأضاف: "نعمل حاليا على تحديد سبب الانفجار في رأس لفان والحادث لم يؤثر على قدراتنا التصديرية".

وأشار إلى أن "ما حدث في رأس لفان كان حادثا وليس عدوانا أو تخريبا"، مضيفا: "من الصعب تحديد موعد استئناف العمليات في المصنع المتضرر في الوقت الحالي".

وفي وقت سابق، قالت الداخلية القطرية في منشور على حسابها في "إكس": "بلغ إجمالي عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية (54) شخصا، فيما تباشر مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، عمليات البحث عن (18) شخصا مفقودا".

وأوضحت الداخلية القطرية: "نتج الحادث عن عطل فني أثناء التشغيل بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، وأسفر عن عدد من الإصابات، دون وقوع أي تسريب يشكل خطرا على سلامة الأفراد، فيما تواصل الجهات المختصة التعامل مع الحادث".