وأوضح فانس في مؤتمر صحفي: "نريد وقفا إقليميا لإطلاق النار"، مشيرا إلى أن الوضع في لبنان "سيكون موضع نقاش مستمر"، مضيفا: "نضع آلية لنزع سلاح حزب الله".

وتابع نائب الرئيس الأميركي: "حريصون على أمن إسرائيل وسيادة لبنان".

وفيما يتعلق بإيران، قال جي دي فانس: "المطلوب من إيران كبح جماح حزب الله".

وتطرق للملف الإيراني قائلا إن: "المحادثات الفنية ستستمر خلال الأسابيع والأيام القادمة"، متابعا: "وضعنا أساسا جيدا جدا للتوصل إلى اتفاق نهائي وناجح مع إيران".

وأشار إلى أن "الإيرانيين وافقوا على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة"، وبشأن موعد بدء عمل المفتشين أردف جي دي فانس: "ربما هذا الأسبوع وربما اعتبارا من اليوم".

وفيما يرتبط بالأصول الإيرانية، قال جي دي فانس: "التقارير بشأن الأصول الإيرانية مغلوطة"، وتابع: "نريد وضع آلية تضمن أن الأموال ستساعد الإيرانيين لا أن تموّل الإرهاب".

كما لفت إلى أن "مضيق هرمز مفتوح".