وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تواصل التمسك بضرورة الإبقاء على وجود عسكري في جنوب لبنان، مع بحث خيارات ميدانية جديدة تتعلق بآلية الانتشار وحماية القوات.

نتنياهو وترامب

وفي مؤشر على التباينات بين الجانبين، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود خلافات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكداً في الوقت نفسه متانة العلاقات بين البلدين.

وقال نتنياهو: "نحن قادة دولتين مستقلتين فخورتين، نتفق في كثير من الأحيان ونختلف في بعض الأحيان"، من دون الخوض في تفاصيل نقاط الخلاف.

وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات للرئيس الأميركي انتقد فيها حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الغارات الإسرائيلية في لبنان، متسائلاً عن جدوى استمرار استهداف المباني والبنية التحتية.

كما صعّد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس لهجته تجاه الحكومة الإسرائيلية، داعياً تل أبيب إلى التوقف عن توجيه الانتقادات لواشنطن، ومؤكداً أن الولايات المتحدة ما تزال الحليف الدولي الأبرز لإسرائيل.

مشروع أمني مشترك

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، من المنتظر أن تتناول المفاوضات المقبلة بين إسرائيل ولبنان مشروعاً تجريبياً يجري تنفيذه بالتعاون مع الجيش اللبناني، يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني في المناطق الحدودية والحد من نفوذ حزب الله في جنوب البلاد.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن أي تعديلات محتملة في الانتشار العسكري ستكون مرتبطة بالاعتبارات الأمنية الميدانية، وليس نتيجة ضغوط سياسية خارجية.