وذكرت الوزارة في بيان أن الحسين كان يتولى قيادة "الفوج 66"، ويُعد من الشخصيات العسكرية المرتبطة بملفات أمنية وعسكرية خلال السنوات الماضية.

وأشارت الداخلية السورية إلى أن المعطيات الأولية والتحقيقات الجارية تُظهر تورط الحسين في انتهاكات بحق مدنيين، من بينها الإشراف على حاجز "منكت الحطب" الذي شهد توقيف مئات الأشخاص من أبناء محافظة درعا.

وأضاف البيان أن الضابط الموقوف شارك في عمليات عسكرية موثقة في عدة مناطق، كما لعب أدواراً أمنية تضمنت إعداد تقارير وإفادات أسهمت في اعتقال وتغييب عدد من المواطنين.

ويأتي اعتقال عبد الغفار الحسين ضمن سلسلة إجراءات تعلنها السلطات السورية لملاحقة مسؤولين وضباط سابقين متهمين بالتورط في انتهاكات خلال سنوات الصراع، فيما تتواصل التحقيقات لكشف مزيد من التفاصيل المتعلقة بالقضية.