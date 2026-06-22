وقالت الداخلية القطرية في منشور على حسابها في "إكس": "بلغ إجمالي عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية (54) شخصا، فيما تباشر مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، عمليات البحث عن (18) شخصا مفقودا".

وكانت الداخلية القطرية قد قالت في وقت سابق من مساء الأحد: "وقع انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية إثر حادث تقني".

وأوضحت الداخلية القطرية: "نتج الحادث عن عطل فني أثناء التشغيل بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، وأسفر عن عدد من الإصابات، دون وقوع أي تسريب يشكل خطرا على سلامة الأفراد، فيما تواصل الجهات المختصة التعامل مع الحادث".