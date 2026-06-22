وقال نتنياهو في قمة "جي إن إس" للسياسة الدولية في القدس يوم الأحد: "أعتقد أننا خلقنا الظروف لسقوطها (الحكومة الإيرانية) في المستقبل".

وأضاف: "هذا هو ما سيكون الانتصار الحقيقي، عندما يأخذ الشعب الإيراني مصيره بيده، ويسقط هذا النظام الوحشي الذي يرهبه ويرهب بقية العالم".

وفي سياق متصل، كرر نتنياهو، الأحد، تعهده بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية "تحت أي ظرف من الظروف"، معتبرا أن هذا "هدفه المقدس".

وفي تصريحات بشأن الملف الإيراني، قال نتنياهو: "مهما كانت التطورات السياسية، فلن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. ما دمت رئيسا لوزراء إسرائيل فلن يحدث ذلك".

وشدد قائلا: "لقد كرست حياتي لهذا الهدف المقدس".

وفي الوقت ذاته، أكد نتنياهو أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المنطقة العازلة بجنوب لبنان "ما دام ذلك ضروريا لحماية أمن إسرائيل".

وأوضح نتنياهو: "حققنا إنجازات عظيمة ولن نتخلى عنها. سنبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا لحماية سكان الشمال الأعزاء علينا، ومواطني البلاد أجمعين".

ورغم انطلاق المفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا، الأحد، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بقصف إيران، في حال استمر حزب الله اللبناني في "إثارة المشاكل" وفق تعبيره.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "على إيران أن توقف فورا وكلاءها مدفوعي الأجر بشكل كبير في لبنان عن إثارة المشاكل"، في إشارة إلى حزب الله.

وشدد على أنه "إذا لم يفعلوا ذلك سنضرب إيران بقوة كبيرة مرة أخرى، تماما كما فعلنا الأسبوع الماضي، بل وبشكل أقوى".