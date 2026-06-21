اعتبر سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن الاتفاق مع إيران سيكون "مبنيا بالكامل على التحقق"، وذلك تعليقا على المفاوضات الجارية بين الطرفين في سويسرا.
وأشار والتز في تصريحات نقلتها شبكة "سي بي إس" الأميركية، إلى ضرورة التزام إيران ببنود الاتفاق قبل الحصول على أي مزايا.
وأوضح الدبلوماسي الأميركي أن "أي اتفاق مع إيران لن يعتمد على الثقة بها، بل سيكون مبنيا بالكامل على التحقق".
وأضاف: "سيتضمن الأمر تهديدات جدية باستخدام القوة العسكرية"، في حال رفضت إيران تنفيذ التزاماتها.
واعتبر والتز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "تدرك أن المسؤولين الإيرانيين ليسوا أخيارا، لكنها تركز تركيزا شديدا على محاولة التوصل إلى اتفاق نووي".
وتابع: "لا يمكن اعتبار أي من هؤلاء الأعضاء البارزين في هذا النظام الإبادي أخيارا بأي حال من الأحوال، لكن في نهاية المطاف تتبنى الإدارة نهجا براغماتيا".
والأحد، جدد ترامب تهديده بقصف إيران، في حال استمر حزب الله اللبناني في "إثارة المشاكل" وفق تعبيره.
وبالتزامن مع انطلاق المفاوضات بين واشنطن وطهران، كتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "على إيران أن توقف فورا وكلاءها مدفوعي الأجر بشكل كبير في لبنان عن إثارة المشاكل"، في إشارة إلى حزب الله.
وأضاف: "إذا لم يفعلوا ذلك سنضرب إيران بقوة كبيرة مرة أخرى، تماما كما فعلنا الأسبوع الماضي، بل وبشكل أقوى".
وبدأت المحادثات بين واشنطن وطهران بعد ظهر الأحد على ضفاف بحيرة لوسيرن، بين وفدي الولايات المتحدة بقيادة جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، وإيران بقيادة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.