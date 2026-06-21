وأشار والتز في تصريحات نقلتها شبكة "سي بي إس" الأميركية، إلى ضرورة التزام إيران ببنود الاتفاق قبل الحصول على أي مزايا.

وأوضح الدبلوماسي الأميركي أن "أي اتفاق مع إيران لن يعتمد على الثقة بها، بل سيكون مبنيا بالكامل على التحقق".

وأضاف: "سيتضمن الأمر تهديدات جدية باستخدام القوة العسكرية"، في حال رفضت إيران تنفيذ التزاماتها.

واعتبر والتز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "تدرك أن المسؤولين الإيرانيين ليسوا أخيارا، لكنها تركز تركيزا شديدا على محاولة التوصل إلى اتفاق نووي".

وتابع: "لا يمكن اعتبار أي من هؤلاء الأعضاء البارزين في هذا النظام الإبادي أخيارا بأي حال من الأحوال، لكن في نهاية المطاف تتبنى الإدارة نهجا براغماتيا".

والأحد، جدد ترامب تهديده بقصف إيران، في حال استمر حزب الله اللبناني في "إثارة المشاكل" وفق تعبيره.