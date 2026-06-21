رد رئيس البرلمان كبير مفاوضي طهران محمد باقر قاليباف، على تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف إيران مجددا، إذا استمرت هجمات حزب الله على إسرائيل في لبنان.
وعلى هامش المباحثات مع الولايات المتحدة في سويسرا، قال قاليباف إن على واشنطن "الانتباه لتصريحاتها".
وكتب قاليباف على منصة "إكس": "ألا يرون أنه لو كان لتهديداتهم أي تأثير، لما كانوا بلغوا حاليا حال اليأس؟ نحن لا نأخذ التهديدات الأميركية في الاعتبار".
أضاف: "من الأفضل لهم الانتباه إلى ما يصرحون به. قواتنا المسلحة مستعدة للرد عليهم بطريقة مختلفة. مهما قالوا نحن من يبادر للفعل".
وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام إيرانية إن الوفد الإيراني المفاوض في محادثات سويسرا مع الولايات المتحدة غادر مقر المحادثات احتجاجا على تصريحات ترامب، لكن موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي نفى ذلك.
والأحد، جدد ترامب تهديده بقصف إيران، في حال استمر حزب الله اللبناني في "إثارة المشاكل" وفق تعبيره.
ورغم انطلاق المفاوضات بين واشنطن وطهران، كتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "على إيران أن توقف فورا وكلاءها مدفوعي الأجر بشكل كبير في لبنان عن إثارة المشاكل"، في إشارة إلى حزب الله.
وأضاف: "إذا لم يفعلوا ذلك سنضرب إيران بقوة كبيرة مرة أخرى، تماما كما فعلنا الأسبوع الماضي، بل وبشكل أقوى".
وفي سياق متصل، قال ترامب لمراسل شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، الأحد، إن الولايات المتحدة يمكن أن تصبح "الملاك الحارس" لمضيق هرمز، وأن تحصل على 20 بالمئة من النفط.
وأضاف: "قد نسيطر على مضيق هرمز إذا اضطررنا لذلك"، وفي حال حدث ذلك "سأقصف إيران بشدة".
وتابع ترامب في تكرار لما قاله السبت: "إذا لم يوقعوا اتفاقا سنفرض رسوما في مضيق هرمز".
وبدأت المحادثات بين واشنطن وطهران بعد ظهر الأحد على ضفاف بحيرة لوسيرن، بين وفدي الولايات المتحدة بقيادة جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، وإيران بقيادة قاليباف.