وعلى هامش المباحثات مع الولايات المتحدة في سويسرا، قال قاليباف إن على واشنطن "الانتباه لتصريحاتها".

وكتب قاليباف على منصة "إكس": "ألا يرون أنه لو كان لتهديداتهم أي تأثير، لما كانوا بلغوا حاليا حال اليأس؟ نحن لا نأخذ التهديدات الأميركية في الاعتبار".

أضاف: "من الأفضل لهم الانتباه إلى ما يصرحون به. قواتنا المسلحة مستعدة للرد عليهم بطريقة مختلفة. مهما قالوا نحن من يبادر للفعل".

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام إيرانية إن الوفد الإيراني المفاوض في محادثات سويسرا مع الولايات المتحدة غادر مقر المحادثات احتجاجا على تصريحات ترامب، لكن موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي نفى ذلك.

والأحد، جدد ترامب تهديده بقصف إيران، في حال استمر حزب الله اللبناني في "إثارة المشاكل" وفق تعبيره.