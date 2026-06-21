وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قوات الفرقة 91 التي تعمل في محيط القرية، الواقعة على عمق نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، كشفت عن شبكة من البنى التحتية العسكرية المحصنة.

وأوضح البيان أن القوات عثرت على نفق يبلغ طوله أكثر من 200 متر وعمقه يتجاوز 25 مترا تحت الأرض.

ويحتوي النفق، بحسب بيان الجيش، على 12 غرفة مخصصة للمبيت وتخزين العبوات الناسفة، والصواريخ المضادة للدروع، والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى 4 فتحات إطلاق كانت موجهة نحو إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن العمليات في المنطقة أسفرت عن القضاء على أكثر من 20 عنصرا من حزب الله، من بينهم نحو 10 عناصر ينتمون إلى "قوة الرضوان". كما أشار البيان إلى تدمير أكثر من 50 موقعا عسكريا شملت نقاط مراقبة ومستودعات للذخيرة.

ورغم انطلاق المفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا، الأحد، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بقصف إيران، في حال استمر حزب الله في "إثارة المشاكل" وفق تعبيره.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "على إيران أن توقف فورا وكلاءها مدفوعي الأجر بشكل كبير في لبنان عن إثارة المشاكل"، في إشارة إلى حزب الله، مضيفا: "إذا لم يفعلوا ذلك سنضرب إيران بقوة كبيرة مرة أخرى، تماما كما فعلنا الأسبوع الماضي، بل وبشكل أقوى".

من جانبه، قال رئيس أركان ⁠الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الأحد، إن وقف إطلاق ‌النار المعلن في لبنان "هش"، وإن الجيش "يواصل القتال" هناك.

وخلال حديثه في ⁠جنوب ‌لبنان، قال زامير: "نواصل القتال. هدفنا لا يزال واضحا: الدفاع عن البلدات في شمال إسرائيل وعن المدنيين الإسرائيليين. هذا هو الهدف الذي يوجه جميع جهودنا، كما أن العمليات في منطقتي علي الطاهر والبيوفور تهدف أيضا إلى خدمة هذا الهدف".

واعتبر رئيس الأركان أن حزب الله يواجه "وضعا صعبا جدا"، وذلك أثناء تفقده القوات الإسرائيلية جنوبي لبنان.