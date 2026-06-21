وقال نتنياهو في تصريحات بشأن الملف الإيراني: "مهما كانت التطورات السياسية، فلن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. ما دمت رئيسا لوزراء إسرائيل فلن يحدث ذلك"

وأضاف: "لقد كرست حياتي لهذا الهدف المقدس".

وفي الوقت ذاته، أكد نتنياهو أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المنطقة العازلة بجنوب لبنان "ما دام ذلك ضروريا لحماية أمن إسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "حققنا إنجازات عظيمة ولن نتخلى عنها. سنبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا لحماية سكان الشمال الأعزاء علينا، ومواطني البلاد أجمعين".

وتابع قائلا: "بصفتي رئيس وزراء إسرائيل، أؤكد التزامي الراسخ بهذا، ولن يغيره شيء".

وفي وقت سابق من الأحد، أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تواجه أي قيود حيال "إزالة التهديدات"، وستبقى في "المنطقة الأمنية" التي أقامتها بعد اجتياحها مساحات واسعة من جنوب لبنان.

كما قال رئيس أركان ⁠الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الأحد، إن وقف إطلاق ‌النار المعلن في لبنان "هش"، وإن الجيش "يواصل القتال" هناك.

وجاءت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بالتزامن مع انطلاق المباحثات الأميركية الإيرانية في سويسرا، ووسط مخاوف من أن التصعيد في لبنان قد يهدد التفاهم بين الطرفين لإنهاء الحرب.