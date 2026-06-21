وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى تعليق الاجتماع الرباعي الإيراني الأميركي القطري الباكستاني بعد 80 دقيقة، من أجل "إجراء مشاورات داخلية".

وبدأت المحادثات بعد ظهر الأحد على ضفاف بحيرة لوسيرن، بين وفدي الولايات المتحدة بقيادة جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، وإيران بقيادة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

وبموجب بنود مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان مؤخرا، من المقرر التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إنهاء الأعمال العدائية، وكذلك بشأن البرنامج النووي الإيراني، خلال 60 يوما.

لكن هذه المحادثات طغت عليها الاشتباكات المستمرة بين القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني، رغم وقف إطلاق النار الذي يعد جزءا من مذكرة التفاهم.

وقبل انطلاق المفاوضات التي جرت خلف أبواب مغلقة، قال فانس إن "تقدما كبيرا" قد تحقق بالفعل في المحادثات بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين في سويسرا.

وأوضح فانس في منتجع بورغنشتوك، حيث تعقد المحادثات: "ما طلبه منا الرئيس هو فتح صفحة جديدة وتحويل علاقتنا مع الشعب الإيراني".

وأضاف نائب الرئيس الأميركي: "أحرزنا بالفعل تقدما كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، وأتوقع أن نحقق المزيد من التقدم".