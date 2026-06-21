وأضافت أن ‌المسلحين بدا ‌أنهم ⁠يحاولون صعود السفينة، مما دفعها إلى المناورة وتغيير مسارها بعيدا ⁠عن الزورق.

وواصلت السفينة ⁠رحلتها إلى الميناء التالي، وسط ⁠تقارير عن أنها وطاقمها بخير، في حين تجري السلطات تحقيقا في الواقعة.

ونصحت الهيئة البريطانية السفن بالعبور بحذر، وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه.

ولم تتطرق الهيئة إلى تفاصيل أخرى حول السفينة، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن محاولة الهجوم.

وفي وقت سابق من شهر يونيو الجاري، أعلنت الهيئة البريطانية عن تعرض سفينتين لإطلاق نار من جانب مسلحين على متن زوارق صغيرة قبالة سواحل اليمن، من دون وقوع إصابات.