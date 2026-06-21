وقال زامير خلال حديثه في ⁠جنوب ‌لبنان: "نواصل القتال. هدفنا لا يزال واضحا: الدفاع عن البلدات في شمال إسرائيل وعن المدنيين الإسرائيليين. هذا هو الهدف الذي يوجه جميع جهودنا، كما أن العمليات في منطقتي علي الطاهر والبيوفور تهدف أيضا إلى خدمة هذا الهدف".

واعتبر رئيس الأركان أن حزب الله اللبناني يواجه "وضعا صعبا جدا"، وذلك أثناء تفقده القوات الإسرائيلية جنوبي لبنان.

وقال: "تلقى حزب الله ضربة قاسية ومهمة، ونحن ملتزمون بالبقاء في حالة جاهزية لمواصلة العمل ومنع إعادة بناء قدراته. حزب الله في وضع صعب جدا".

وأضاف زامير: "وقف إطلاق النار المعلن هش، ويجب الحفاظ على مستوى عال من الجاهزية لاحتمال استئناف القتال، وإزالة التهديدات، والانتقال السريع إلى عمليات جديدة إذا لزم الأمر".

وأكد أن "جميع موارد الجيش الإسرائيلي مخصصة لهذه المهمة".

وأتت تعليقات زامير بعدما جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بقصف إيران، في حال استمر حزب الله في "إثارة المشاكل" وفق تعبيره.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "على إيران أن توقف فورا وكلاءها مدفوعي الأجر بشكل كبير في لبنان عن إثارة المشاكل"، في إشارة إلى حزب الله المدعوم من طهران.

وأضاف: "إذا لم يفعلوا ذلك سنضرب إيران بقوة كبيرة مرة أخرى، تماما كما فعلنا الأسبوع الماضي، بل وبشكل أقوى".

والسبت أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعلمياتهما بوقف إطلاق النار في لبنان، لكن الأخير قال الأحد إنه "لا قيود على الجيش الإسرائيلي" هناك.