وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "على إيران أن توقف فورا وكلاءها مدفوعي الأجر بشكل كبير في لبنان عن إثارة المشاكل"، في إشارة إلى حزب الله.

وأضاف: "إذا لم يفعلوا ذلك سنضرب إيران بقوة كبيرة مرة أخرى، تماما كما فعلنا الأسبوع الماضي، بل وبشكل أقوى".

وفي سياق متصل، قال ترامب لمراسل شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، الأحد، إن الولايات المتحدة يمكن أن تصبح "الملاك الحارس" لمضيق هرمز، وأن تحصل على 20 بالمئة من النفط.

وأضاف: "قد نسيطر على مضيق هرمز إذا اضطررنا لذلك"، وفي حال حدث ذلك "سأقصف إيران بشدة".

وتابع ترامب في تكرار لما قاله السبت: "إذا لم يوقعوا اتفاقا سنفرض رسوما في مضيق هرمز".

وكشفت "فوكس نيوز" أن ترامب تحدث مع الإيرانيين خلال الليل، محذرا إياهم من إغلاق مضيق هرمز، بعد إعلان الحرس الثوري أنه يفرض قيودا على الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي بسبب تكثيف إسرائيل هجماتها على لبنان.

وأكد ترامب إنه أبلغ المسؤولين الإيرانيين رسالة، قال فيها: "إذا أغلقتم المضيق فلن يكون لديكم بلد. لن تتمكنوا حتى من العودة إلى بلدكم".

وجاءت أحدث تهديدات ترامب تزامنا مع انطلاق المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، الأحد، بحضور ممثلي البلدين الوسيطين، باكستان وقطر، الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط بشكل تام.