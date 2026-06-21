وقبيل انطلاقها، وصف فانس المحادثات مع إيران في سويسرا بـ"التاريخية"، التي تهدف للتوصل إلى اتفاق يشمل خصوصا برنامجها النووي والعقوبات المرتبطة به، بناء على مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب.

واعتبر أن المحادثات الفنية التي ⁠بدأت ‌في سويسرا ⁠"ستسمح للجانبين بالجلوس مع ⁠والعمل ​على ⁠حل ​القضايا المختلفة".

وقال فانس مع بدء المحادثات المباشرة بين البلدين والوسطاء من قطر وباكستان في بورغنشتوك: "هذا اجتماع تاريخي. ما طلبه الرئيس منا هو فتح صفحة جديدة من أجل تغيير علاقتنا مع الشعب الإيراني، ومد اليد للإيرانيين لنقول لهم إنه إذا كان قادتهم على استعداد للتخلي عن دورهم كعامل لعدم الاستقرار الإقليمي، وإذا كانوا على استعداد للتخلي نهائيا عن أي طموح لامتلاك أسلحة نووية، فإن الولايات المتحدة مستعدة لتغيير جذري في علاقتها مع هذا البلد".

واعتبر فانس إن الشرق الأوسط يمر بمرحلة تحول حاسمة، حيث يمكنه إما أن يبدأ صفحة جديدة أو يعود إلى "النهج القديم". وانطلقت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، الأحد، بحضور ممثلي البلدين الوسيطين، الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط بشكل تام.