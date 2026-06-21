وفي مشهد لافت تبادل أعضاء الوفد الأميركي الممثل في نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وكذلك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تحايا حارة مع رئيس الوزراء ​الباكستاني ‌شهباز شريف، فور دخولهم القاعة.

ومع ذلك، تجنب المسؤولون الأميركيون وعراقجي المصافحة المباشرة.

وبعد أن صافح عراقجي رئيس الوزراء الباكستاني غادر القاعة، بينما لم تلتقط الكاميرات صور رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، ضمن أعضاء الوفد الإيراني.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن الوفد الإيراني رفض الظهور في صورة مشتركة أو في إطار واحد مع الوفد الأميركي، قبل بدء المفاوضات الرسمية.

وفي وقت سابق، أعلنت قطر عقد الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران، والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان، الأحد، معربة عن تطلعها إلى أن تفضي هذه الاجتماعات للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم يعالج كافة الجوانب التي تناولتها مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

ويقود المحادثات فانس من الجانب الأميركي وقاليباف من طرف إيران، في منتجع جبلي سويسري.