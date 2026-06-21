ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن كاتس قوله: "لم تكن هناك، ولا توجد، أي قيود على قوات الجيش الإسرائيلي في لبنان للعمل على إزالة التهديدات".

واعتبر أن "جميع الإنجازات التي حققها الجيش الإسرائيلي في المعركة بلبنان ما زالت محفوظة، بينما تنتشر قواتنا في المنطقة الأمنية على طول الخط الأصفر داخل لبنان، وتعمل من هناك في العمق ضد المسلحين والبنى التحتية الإرهابية"، وفق تعبيره.

وقال كاتس وفق المصدر: "وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه (السبت) يبقي الجيش الإسرائيلي في جميع المواقع داخل منطقة الأمن التي تحمي مستوطنات الشمال، وكما أوضحنا أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان".

وكان وقف القتال على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، أول بنود مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

لكن الدفاع المدني اللبناني قال إن 20 شخصا قتلوا من جراء غارات إسرائيلية في لبنان، السبت، بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ هناك.

وقالت إسرائيل إن ضرباتها رد على هجمات شنها حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

ونؤكدإسرائيل أنها ليست طرفا في الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وإنها ستبقي قواتها في الأراضي اللبنانية التي تحتلها حاليا.

وجاء في بيان للجيش أن إسرائيل "ملتزمة بوقف إطلاق النار، لكنها ستواصل التصدي لأي تهديد".

والسبت أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكاتس تعليمات للجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، لكن من دون الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن أكثر من 4 آلاف شخص قتلوا في الهجمات الإسرائيلية منذ مطلع مارس الماضي، من بينهم مسعفون ونساء وأطفال، بينما تقول إسرائيل إن 32 جنديا على الأقل و4 مدنيين قتلوا في معارك مع حزب الله.