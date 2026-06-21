وأوضح بزشكيان بحسب ما نقل عنه موقع الرئاسة، أن "ما تطلبه الولايات المتحدة هو ألا تطور إيران قنبلة ذرية. هذا ليس أمرا جديدا، ويمكننا أيضا أن نؤكد كتابة أن لا نية لدينا لتطوير قنبلة ذرية".

وأضاف: "لكننا لن نتخلى عن حقنا في التخصيب، وليس أمام الطرف الآخر خيار سوى القبول بهذا الحق".

والأحد، بدأت في سويسرا اللقاءات التمهيدية للمحادثات الأميركية الإيرانية على المستوى الفني، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان، تمهيدا لانطلاق جولة جديدة من المباحثات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب التي تم توقيعها في 17 يونيو الجاري.

ويخوض كبار المفاوضين من الولايات المتحدة وإيران سباقا مدته 60 يوما للتوصل إلى اتفاق بشأن التفاصيل الفنية.

وينص البند الثامن من الاتفاق على أن إيران وافقت على عدم امتلاك أو شراء سلاح نووي، كما اتفق الطرفان على التعامل مع اليورانيوم المخصب الذي تمتلكه طهران. وتوضح مذكرة الاتفاق أن هذه الآلية "سيتم الاتفاق عليها بشكل متبادل" في المحادثات.

ويشارك مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في محادثات سويسرا حيث عقد اجتماعا مع وزير الخارجية السويسري في بورغنشتوك لبحث آخر التطورات المتعلقة بإيران، والمسار القادم، والدور المهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد غروسي أنه "في هذه اللحظة الحرجة، من المهم منح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للنجاح".