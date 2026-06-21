وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المتحدث باسم الوفد الإيراني إسماعيل بقائي، إن طهران تضع متابعة تنفيذ الاتفاق على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن العبرة تكمن في "متابعة التنفيذ وليس مجرد التوقيع".

وأضاف: "هذا الاجتماع يعكس جدية إيران في المطالبة بالتزامات الطرف الآخر، ونحن لا نعتزم توقيع وثيقة وتوقع تنفيذها تلقائيا".

وشددت الخارجية الإيرانية على أن بدء المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي لا يزال مشروطا بتطبيق البند الأول من مذكرة التفاهم، الذي ينص الوقف الشامل للعمليات العسكرية على كافة الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وتابع المتحدث قائلا: "هذا البند لم ينفذ بعد. الولايات المتحدة إما عاجزة أو غير راغبة في تنفيذه، في حين تواصل إسرائيل خرق التزاماتها، وهو ما يشكل المحور الأساسي لنقاشات اليوم".

والأحد، بدأت الوفود المشاركة في المفاوضات الأميركية الإيرانية بالوصول إلى مقر المفاوضات في منتجع بورغنشتوك في سويسرا.

ويشارك نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم، استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

وتعقد المفاوضات في فندق بورغنشتوك الفاخر بالقرب من بحيرة لوسيرن.