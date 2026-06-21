وأوضح أنه خلال الأسبوع الماضي، وقبل مقتل 5 جنود من الجيش الإسرائيلي في نهاية الأسبوع، وكذلك قبل توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، صدر أمر للجيش الإسرائيلي بتنفيذ وقف شبه كامل لإطلاق النار في جنوب لبنان.

وقد نُقلت التعليمات إلى قيادة المنطقة الشمالية قبل أيام، في إطار تشديد كبير على سياسة استخدام القوة في تلك الجبهة.

وقال إن هذا يعني "أن العديد من العمليات التي كانت تُقرّ سابقاً على مستوى قائد الفرقة أو قائد المنطقة، أصبحت تتطلب الآن موافقة رئيس الأركان وحتى المستوى السياسي، بسبب تشديد القيود".

وأشار إلى أن هذا التشديد يتركز خصوصاً في جنوب لبنان، إذ إن إسرائيل كانت بالفعل تمتنع عن تنفيذ ضربات في الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة البقاع خلال الأشهر الأخيرة بسبب القيود الأميركية، وبالتالي، "فإن هامش حرية العمل الإسرائيلي في جنوب لبنان، والذي كان يُوصف سابقاً بأنه واسع، تراجع بشكل كبير".

وأوضح مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن هذا التشديد جاء بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجود اتفاق وشيك مع إيران، وحتى قبل توقيع مذكرة التفاهم، حيث تم فرض قيود إضافية على الضربات، حتى تلك القريبة من قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

ونقل المراسل عن ضباط تم التواصل معهم قولهم إن "الجيش الإسرائيلي يواجه في الأيام الأخيرة قيوداً كبيرة على قدرته على تنفيذ ضربات في جنوب لبنان، بما في ذلك قرب مناطق انتشار القوات البرية، مما يؤثر على قدرته على استهداف عناصر حزب الله وحماية قواته".