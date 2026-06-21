وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إنه "تم فجر اليوم الأحد تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق 6 مجرمين مُدانين في قضايا تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة بعد اكتساب الأحكام الصادرة بحقهم بالدرجة القطعية واستكمال كافة الإجراءات الدستورية والقانونية".

وأشار المومني إلى أن الأحكام نفذت تحت إشراف النائب العام لمحكمة أمن الدولة تطبيقاً لنص المادة 359 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحول تفاصيل القضايا التي ارتكبها المدانون، بيّن المومني أنّ أولى القضايا التي نُفّذ حكم الإعدام بالمُدانين بها كانت قضية خلية السلط، حيث نُفّذ حكم الإعدام بكل من محمود نايف موسى وأنس أنور عادل صالح لتشكيلهما خلية إرهابية في عام 2018، نجم عنها مقتل 6 من رجال الأمن.

كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق إبراهيم منصور محمد، المدان بقضية إرهابية عام 2022، راح ضحيتها ضابط كبير برتبة عميد.

كذلك نفذ حكم الإعدام بحق 3 تجار مخدرات تمت إدانتهم بقضايا مقاومة الموظفين وإطلاق النار خلال مداهمة للمخدرات (أعوام 2014 و2017 و2018) أفضت إلى مقتل 3 من رجال الأمن.