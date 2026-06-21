وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، أن الجنود الخمسة قُتلوا في حادثين منفصلين جنوب لبنان، بحسب ما ذكرت صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية.

وقد نُشرت أسماء 4 حتى الآن، وهم: المقدم دور جدليا بن شمعون (32 عامًا)، والرقيب أول يواف كلاين (21 عامًا)، والرقيب أول لياف كبابيا (20 عامًا) بالإضافة إلى الجندي نير بن آري (21 عامًا)، من وحدة ماجلان التابعة للواء الكوماندوز.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، يوم الجمعة، أصاب مقذوف دبابة تابعة للكتيبة 52 من لواء جفعاتي، التي كانت تعمل في منطقة قرية تبنيت.

وقتل في الحادث كل من الرقيب أول كلاين، والرقيب أول كبابية، والمقدم دور جدليا بن سيمون، بالإضافة إلى جندي آخر لم يُكشف عن اسمه بعد.

لاحقًا، هاجم حزب الله مواقع الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة اللبنانية ليلًا. يُعتقد أن الرقيب أول بن آري هو الجندي الوحيد الذي قُتل في الهجمات، بينما أُصيب 13 جنديًا آخر.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي قوله إن حزب الله أطلق خلال الهجمات الليلية أكثر من 50 مقذوفًا على الجنود في "انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار".

وردّ الجيش الإسرائيلي على الهجمات بشن غارات على عدد من مواقع حزب الله ومواقع تابعة له في جنوب لبنان، بما في ذلك مواقع إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة ومراكز قيادة. وفي وقت لاحق من يوم السبت، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار حتى إشعار آخر.

وأكد الجيش التزامه بوقف إطلاق النار، مشدداً على أنه سيعمل على "إزالة أي تهديد يواجه دولة إسرائيل وجنودها".