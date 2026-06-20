وقالت الوزارة إن خمسة أشخاص قتلوا في غارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان، فيما قتل فلسطينيان في غارة استهدفت منطقة صور جنوب البلاد.

وجاءت الضربات قبل ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي تلقيه تعليمات من القيادة السياسية بوقف إطلاق النار في لبنان، مع تأكيده مواصلة العمل "بشكل دفاعي" وإزالة ما وصفه بالتهديدات المباشرة.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجها الجيش بوقف عملياته في لبنان، عقب تنسيق مع الولايات المتحدة، مع الإبقاء على القوات الإسرائيلية في المناطق التي تسيطر عليها جنوب البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة الغارات الإسرائيلية يوم الجمعة بلغت 83 قتيلا و141 جريحا، في واحدة من أعنف موجات التصعيد منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من مارس الماضي.

وبحسب الوزارة، ارتفع إجمالي عدد القتلى منذ بداية الحرب إلى 4057 شخصا، إضافة إلى أكثر من 12 ألف جريح.