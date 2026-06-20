وكتب ترامب ‌على منصة "تروث ‌سوشال": "لن ⁠تكون هناك رسوم في مضيق هرمز لمدة 60 يوما خلال ⁠فترة ‌وقف إطلاق النار، ⁠ولن تكون هناك رسوم بعد ⁠انتهاء فترة الستين يوما، إلا إذا فرضت من جانب الولايات المتحدة ولصالحها في حالة عدم إبرام الاتفاق".

واعتبر أن هذه الرسوم، حال فرضها، ستكون "مقابل الخدمات المقدمة باعتبارها الملاك الحارس لدول الشرق الأوسط، ‌بهدف تعويض التكاليف الماضية والحالية ​والمستقبلية".

ومن المرتقب أن يجري وفدان أميركي وإيران مفاوضات في سويسرا، الأحد.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن وفدا إيرانيا كبيرا غادر إلى سويسرا السبت، في حين أشار جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي إلى أنه سيتوجه إلى هناك قريبا لحضور الاجتماعات.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الوفد الإيراني يرأسه كبير المفاوضين رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وضمن أعضائه وزير الخارجية عباس عراقجي، بالإضافة إلى مسؤولين بارزين في مجالي الأمن والنفط ومن البنك المركزي.

ومؤخرا أعلن الحرس الثوري الإيراني فرض قيود في مضيق هرمز، بسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي المكثف في لبنان.

لكن لاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي وقف الهجمات في لبنان، بناء على توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.