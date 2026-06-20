وكان بن غفير قد نشر تعليقا دعا فيه إلى "إحراق لبنان بالكامل"، عقب مقتل جنود إسرائيليين في هجمات لحزب الله جنوبي لبنان.

وقالت المنصة في تنويه أرفقته أعلى المنشور: "انتهك هذا المنشور قواعد إكس. ومع ذلك استقرت المنصة على أنه قد يكون من مصلحة الجمهور أن يظل المنشور متاحا".

وقال بن غفير في منشوره الذي أثار استياء عالميا، إن "مقابل كل دمعة تذرفها أم إسرائيلية، تذرف ألف أم لبنانية الدموع".

ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تلقى تعليمات من القيادة السياسية بوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا "مواصلة العمل على إزالة التهديدات المباشرة".

وأتى إعلان الجيش بعدما أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أوقف الجيش الإسرائيلي عملياته في لبنان".

لكن القرار، وفق المصدر، لا يشمل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ مارس الماضي.

وذكرت القناة أن هذه التعليمات جاءت عقب "تنسيق بين القيادة السياسية والولايات المتحدة".