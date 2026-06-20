وأفادت القناة أن الهدف الأميركي المبدئي في محادثات سويسرا، هو "الحصول على موافقة إيرانية تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع النووية الإيرانية، لأول مرة منذ حرب الـ12 يوما في يونيو 2025".

وفي مقابل موافقة إيران على السماح للمفتشين بالعودة إلى المواقع، التي يفترض أنها تشمل فوردو ونطنز وأصفهان التي قصفتها الولايات المتحدة العام الماضي، فإن الولايات المتحدة مستعدة للإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة، وفقا للتقرير، على أن تستخدم طهران هذه الأموال لشراء الغذاء والدواء وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأخرى.

وتعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن معظم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، وهي نسبة قريبة من مستوى التخصيب اللازم لصنع الأسلحة، البالغ 440 كيلوغراما، مخزن في أصفهان، مع وجود كميات أقل في نطنز وفوردو.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر مطلع لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، سيشارك في المحادثات الفنية الأحد.

وكان من المقرر أن تبدأ محادثات سويسرا الجمعة، بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم الأربعاء، إلا أنها تأجلت بسبب التوتر الناجم عن الضربات الإسرائيلية العنيفة على لبنان.

لكن يعتقد أن هذه الأزمة تم حلها، على الأقل مؤقتا، حيث أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، تعليماته للجيش بوقف الهجمات على لبنان.

ونقلت القناة 12 عن مسؤول أميركي بارز، قوله إن الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان "باستثناء حالات الدفاع عن النفس".

وسيترأس جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي وفد بلاده في سويسرا، الذي سيضم مبعوثي واشنطن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

أما الوفد الإيراني فسيترأسه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي.