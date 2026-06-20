وقالت وسائل الإعلام، إن 10 قتلى وصلوا إلى مستشفيات غزة، جراء خروقات إسرائيل منذ فجر السبت.

وذكر مسؤولو الصحة أن غارة جوية إسرائيلية قتلت 4 فلسطينيين، من بينهم امرأتان وطفل، في مبنى يضم شققا ​سكنية بمدينة غزة.

وقال مسعفون إن الهجوم على المبنى الواقع في حي الصبرة بالمدينة ‌أدى إلى تدمير شقة وإصابة عدة أشخاص آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحا، ‌من دون تقديم ‌أي تفاصيل أخرى.

وفي واقعة أخرى، قال مسعفون إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار فقتلت امرأة في بلدة بيت لاهيا الواقعة نحو الشمال.

وفي وقت لاحق، أسفرت غارة جوية إسرائيلية عن مقتل شخص ‌على الأقل وإصابة 8 آخرين في ‌خان يونس ⁠جنوبي القطاع.

وقالت ⁠وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 1010 فلسطينيين قتلوا من جراء الهجمات ​الإسرائيلية منذ وقف إطلاق ⁠النار في أكتوبر من العام الماضي، وقتل 4 ​جنود إسرائيليين خلال الفترة نفسها.

وتقول إسرائيل إن غاراتها تهدف إلى إحباط هجمات ​وشيكة من حماس ومسلحين آخرين.

ولا تزال إسرائيل وحماس عند طريق مسدود فيما يتعلق بسبل المضي قدما في المرحلة التالية من ​خطة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترامب لغزة، التي تتضمن نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.