وأضاف البيان أن "نتنياهو أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالرد بقوة على أي هجوم لحزب الله، والعمل على إزالة أي تهديدات تستهدف قواتنا".

وتابع البيان نقلا عن المسؤول: "ردا على هجمات حزب الله خلال اليومين الماضيين، شن الجيش الإسرائيلي غارات على 300 هدف إرهابي، وقضى على نحو 100 إرهابي".

وحذر المسؤول قائلا: "إذا هاجمنا حزب الله مجددا، فسنرد عليه بقوة مرة أخرى".

ويصدر مكتب نتنياهو أحيانا بيانات باسم رئيس الوزراء تحت اسم "مسؤول رفيع" مجهول.

وأتى البيان بعدما قرر نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، وقف الهجمات على لبنان.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء ووزير الدفاع، الجيش الإسرائيلي أوقف عملياته في لبنان".

لكن القرار، وفق المصدر، لا يشمل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ مارس الماضي.

وذكرت القناة 12 أن هذه التعليمات جاءت عقب "تنسيق بين القيادة السياسية والولايات المتحدة"، وشددت على أن الجيش "لن ينسحب من جنوب لبنان".