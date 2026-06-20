وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في حصيلة سابقة عن مقتل 47 شخصا من جراء الضربات الإسرائيلية.

وكشفت الوزارة أن حصيلة الهجمات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من مارس الماضي، بلغت 4057 قتيلا من بينهم 135 من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي، وأكثر من 12 ألف جريح.

وفي وقت سابق من السبت، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وقف الهجمات على لبنان.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء ووزير الدفاع، الجيش الإسرائيلي أوقف عملياته في لبنان". لكن القرار، وفق المصدر، لا يشمل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ مارس الماضي.

وذكرت القناة أن هذه التعليمات جاءت عقب "تنسيق بين القيادة السياسية والولايات المتحدة".