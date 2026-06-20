وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الوفد "سيتابع ويطالب بتنفيذ التزامات الطرف الآخر" بموجب هذا التفاهم.

ويضم الوفد، وفق التلفزيون الإيراني، رئيس البرلمان كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، ونائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي باقري، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، ومدير شركة النفط الوطنية حميد بورد، والمساعد القانوني لوزارة الخارجية كاظم غريب آبادي، وبقائي، إلى جانب مسؤولين آخرين.

وشدد بقائي، المتحدث باسم الوفد المفاوض، على أنه "في ضوء التجارب السابقة المتعلقة بعدم التزام الطرف الآخر بتعهداته، يتعين متابعة تنفيذ هذه الالتزامات والمطالبة بها بجدية".

في المقابل، أفادت تقارير أن جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي من المتوقع أن يتوجه إلى سويسرا السبت أيضا، للمشاركة في المحادثات المقررة مع إيران الأحد.

وسبق أن أكد فانس أن مبعوثي واشنطن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سبقاه إلى هناك.

وفي وقت سابق من السبت، قالت باكستان إن مدينة بورغنشتوك في سويسرا ستستضيف جولة ‌محادثات على المستوى الفني بين ‌إيران ‌والولايات المتحدة، الأحد.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن ‌ممثلين عن البلدين سيشاركون في هذه المحادثات، ⁠إلى ‌جانب وسطاء ⁠من باكستان وقطر.

وأضافت في منشور ⁠على منصة "إكس"، أن باكستان ستواصل تيسير العملية في إطار دورها كوسيط.