وأتى إعلان الجيش بعدما أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أوقف الجيش الإسرائيلي عملياته في لبنان".

لكن القرار، وفق المصدر، لا يشمل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ مارس الماضي.

وذكرت القناة أن هذه التعليمات جاءت عقب "تنسيق بين القيادة السياسية والولايات المتحدة".

وشددت على أن الجيش "لن ينسحب من جنوب لبنان".

كما أشار موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات بوقف إطلاق النار جنوبي لبنان، عقب اجتماع لتقييم الوضع الأمني.

إلا أن مسؤولا إسرائيليا قال لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن إسرائيل "سترد بقوة إذا هاجمنا حزب الله مجددا".

وكان الجيش الإسرائيلي كثف غاراته على لبنان مؤخرا، مما أدى إلى مقتل العشرات الجمعة والسبت، قائلا إنه يستهدف بنى تحتية لحزب الله.

وبعد شن غارات عدة، السبت، أكد الجيش الإسرائيلي "التزامه باتفاق وقف إطلاق النار وفقا لتوجيهات القيادة السياسية"، معلنا أنه "سيواصل العمل لإزالة أي تهديد لدولة إسرائيل وقواتها".