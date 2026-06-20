وقالت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، إن "حركة السفن التجارية في مضيق هرمز ازدادت يوم 20 يونيو (السبت)، مع استمرار القوات الأميركية في عملياتها بالمنطقة لدعم حرية الملاحة".

وتابع بيان "سنتكوم": "بقي المرور الآمن عبر الممر المائي الدولي قائما، السبت، حيث عبرت 55 سفينة تجارية، ناقلة كميات كبيرة من البضائع وأكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية".

وأضاف: "أصدر مركز المعلومات البحرية المشترك بيانا هذا الأسبوع، يؤكد فيه سلامة مرور جميع السفن على طول مسار محدد خال من أي شروط أو عوائق تعسفية".

وختمت "سنتكوم" بيانها قائلة: "تبقى القوات الأميركية حاضرة ويقظة، لضمان الالتزام بجميع جوانب الاتفاق مع إيران، والامتثال لها، ودخولها حيز التنفيذ الكامل".

وفي السياق ذاته، أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، أنه "لا يوجد دليل على إغلاق إيران مضيق هرمز".

كما قال مسؤول عسكري أميركي بارز لموقع "أكسيوس"، إن الجيش الأميركي لا يزال لا يرى أي تحركات عسكرية إيرانية على الأرض تعكس احتمال إغلاق المضيق.

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري فرض قيودا على حركة الملاحة في مضيق هرمز، ردا على تكثيف إسرائيل غاراتها على لبنان.