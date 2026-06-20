وأضاف في مقابلة ‌مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "أتوقع ⁠أن ‌أغادر ⁠خلال اليومين المقبلين، لكن ​كما تعلمون ⁠الأمر ​يتطلب تنسيقا دقيقا ​وبروتوكولات دبلوماسية".

وأكد أن الولايات المتحدة ستمنح فرصة للمفاوضات مع إيران، معربا عن ثقته في القدرة على الحفاظ على وقف إطلاق النار، ومشيرا إلى إمكانية بدء المحادثات الثنائية في وقت قريب قد يكون الأحد.

وقال فانس إن "الأمور تسير بشكل جيد في الملف المتعلق بمحادثات إيران"، مؤكدا أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر "متواجدان بالفعل على الأرض لإجراء هذه المباحثات".

وتابع: "يتواجد جاريد وستيف على الأرض الآن منذ بضع ساعات، ليتعاملا مع بعض العناصر الفنية لهذه المفاوضات. وكما تعلمون جميعا فإن أحد الأمور التي كلفنا بها الرئيس للقيام بها كأولوية عالية، هو فتح المضائق، وقد حدث ذلك الآن. حصلنا بالفعل بالأمس على 16 مليون برميل من النفط خارج مضيق هرمز".

وفي سياق متصل، أكد نائب الرئيس الأميركي أنه لا توجد أدلة تشير إلى قيام طهران بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقال: "المضائق مفتوحة الآن. الجيش الإيراني مدمر الآن. التزم الإيرانيون بالطبع بتدمير ذلك المخزون من المواد المخصبة، لكن لدينا الكثير من الضغط الاقتصادي المطبق على الإيرانيين والذي سنكون على استعداد لتخفيفه إذا فعلوا ما نحتاج منهم أن يفعلوه".

وكان فانس يعلق على ما أعلنته وسائل إعلام إيرانية، السبت، عندما قالت إن الحرس الثوري فرض قيودا على حركة الملاحة في مضيق هرمز، ردا على تكثيف إسرائيل غاراتها على لبنان.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية، قوله إن فريق تفاوض طهران غادر إلى سويسرا.

وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية من أن "عدم تنفيذ بعض التزامات الطرف الآخر سيعرض التفاهم العام للخطر".