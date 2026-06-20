في المقابل، أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، أنه "لا يوجد دليل على إغلاق إيران مضيق هرمز".



وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب دولي لمسار التفاهم الأميركي الإيراني، بعد اتفاق إطاري أنهى الحرب وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع، بينما لا تزال ملفات لبنان ومضيق هرمز والضمانات النووية تمثل اختبارات رئيسية لجدية الطرفين.

وكانت المحادثات المقررة في سويسرا قد أرجئت في وقت سابق، وسط غموض بشأن موعد انطلاق المرحلة التفاوضية التي تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما.

ويفترض أن يتناول الاتفاق النهائي البرنامج النووي الإيراني والعقوبات والأصول المجمدة وضمانات وقف التصعيد.