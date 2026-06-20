وقال مصدر في البحرية الليبية لـ"رويترز" نقلا عن ‌10 ناجين، إن القارب كان يقل نحو 61 شخصا.

وذكرت المصادر أن الجثث ‌تم انتشالها ‌من عدة أماكن على ساحل طبرق، المدينة القريبة من الحدود المصرية.

وقال مسؤولان أمنيان إن الجثث في حالة تحلل شديد، وحذرا ‌من احتمال العثور على المزيد.

وأظهرت ‌صور نشرها ⁠الهلال الأحمر في طبرق على "فيسبوك"، متطوعين يرتدون بدلات واقية بيضاء وهم ينتشلون الجثث من الشواطئ الصخرية ويضعونها في ⁠أكياس بلاستيكية ‌بيضاء.

من ناحية أخرى، قال مركز طب الطوارئ والدعم في مدينة الخمس، الذي يعمل تحت إشراف وزارة الصحة في العاصمة طرابلس، إن ​المسعفين التابعين ‌له عالجوا 13 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة ​الساحل.