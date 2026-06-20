وأورد الجهاز في بيان "نفّذت عناصر من مختلف مراكز منطقة النبطية الإقليمية في الدفاع المدني اللبناني، منذ ساعات الصباح، عمليات إجلاء ونقل وإسعاف جراء الاعتداءات المتواصلة التي تعرضت لها المنطقة".

وأشار الدفاع المدني إلى أنهم عملوا "على إجلاء 47 مواطنا إلى مناطق آمنة، ونقل 16 شهيدا و12 جريحا إلى المستشفيات".

ومنذ الصباح، أفادت مصادر ميدانية والوكالة الوطنية للإعلام عن مقتل 5 أشخاص على الأقل صباح اليوم، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة عربصاليم في جنوب لبنان.

وجاءت هذه الغارة ضمن سلسلة من الضربات العنيفة التي نفذها الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي، والتي طالت أيضاً منطقة النبطية وضواحيها، حيث استهدفت الغارات مباني سكنية، تزامناً مع قصف مدفعي كثيف قبيل الفجر استهدف بلدات عدة، منها كفرتبنيت، حاروف، كفررمان، كفرجوز، حبوش، والنبطية الفوقا.

من ناحيته، قال الجيش اللبناني إن أحد عناصره قتل في غارة إسرائيلية على بلدة كفررمان في جنوب لبنان.

وعلى الصعيد ذاته، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن المقاتلات الحربية والطائرات المسيرة الإسرائيلية نفذت حزاما ناريا طال منطقة النبطية وضواحيها.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم تدمير عدة مبان ومنازل سكنية بالكامل بالتزامن مع قصف مدفعي طال أطراف مدينة النبطية.