وقالت الوكالة إن جنديا لبنانيا قتل في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن 5 أشخاص على الأقل قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة عربصاليم جنوب لبنان صباح اليوم السبت.

وذكرت الوكالة أن الطائرات الحربية والطائرات المسيرة الإسرائيلية نفذت سلسلة من الغارات على منطقة النبطية طوال الليل وحتى الصباح، مما أدى إلى تدمير مبان سكنية ومنازل، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية النبطية وضواحيها قبل الفجر.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن إسرائيل نفذت سلسلة غارات جوية على برج قلاويه والنبطية الفوقا وكفررمان وكفرجوز بجنوبي لبنان.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام نقلت عن وزارة الصحة اللبنانية، أمس الجمعة، قولها "أن الغارات المكثفة للعدو الإسرائيلي منذ منتصف الليل حتى بعد ظهر اليوم أدت في حصيلة محدثة إلى 47 شهيدا و97 جريحا".