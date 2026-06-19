وذكر التقرير أن روبيو سيشارك أيضا في اجتماع متوقع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، في خطوة تعكس تكثيف المشاورات الأميركية مع شركائها الإقليميين بشأن عدد من الملفات الأمنية والسياسية.

وتأتي الجولة في وقت تشهد فيه المنطقة حراكا دبلوماسيا متسارعا على خلفية التطورات المرتبطة بإيران ولبنان وأمن الملاحة والطاقة، وسط جهود لتعزيز التنسيق بين واشنطن ودول الخليج.